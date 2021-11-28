Erdoğan İran, Azerbaycan, Tacikistan ve Pakistan liderleriyle görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat’ta "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi"ne katılan diğer devlet başkanlarıyla görüşmeler yaptı.
Erdoğan ikili temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi’yle bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmelere ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'la görüşmüş ve 8 ayrı anlaşmaya imza atmıştı.
Türkiye ve Türkmenistan arasında imzalanan anlaşmalar şöyleydi:
- Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) kurumu ile Türkmenistan Televizyon, Radyo ve Sinemacılık Devlet Komitesi Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı
- Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) kurumu ile Türkmenistan Devlet Haber Ajansı arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı
- Anadolu Ajansı ile Türkmenistan Devlet Haber Ajansı (TDH) arasında İşbirliği Anlaşması
- Türkiye Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair anlaşma
- Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkmenistan Türkmen Atları Devlet Birliği arasında atçılık alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı
- Türkiye hükümeti ile Türkmenistan hükümeti arasında Ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okuluna ilişkin mutabakat zaptı ve yönetmelik
- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Türkmenistan Merkez Bankası arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı
- Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı arasında protokol alanında işbirliğine dair mutabakat zaptı