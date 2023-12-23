İran'dan ABD'ye ültimatom: Akdeniz ve Cebelitarık kapatılabilir

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan Tuğgeneral Mohammad Reza Naqdi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarına işaret ederek, ABD ve müttefiklerinin Gazze'de suç işlemeye devam etmesi halinde Akdeniz'in kapatılabileceğini söyledi.

Reuters'ın İran'ın yarı resmi Tesnim haber ajansından aktardığına göre, Reza Naqdi, saldırıların devam etmesi halinde "Akdeniz, Cebelitarık (Boğazı) ve diğer su yollarının kapatıldığını çok yakında göreceklerdir" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Naqdi, bu iki su yolunun nasıl ve hangi araçlara kapatılabileceği konusunda bilgi vermedi.

Naqdi, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki İsrail bağlantılı ticari gemilere saldırılarına işaret ederek, "Dün Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı onlar için kabus oldu. Bugün de Kızıldeniz'de sıkışıp kaldılar" dedi.

ABD istihbarat birimleri, Yemen'in kuzeyini kontrol eden Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılarında İran'ın desteği olduğunu ileri sürüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırı düzenlemesi üzerine, Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, saldırılara tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Ardından İsrail'le bağlantılı ticari gemilere Kızıldeniz'de saldırılar düzenlenmişti. Bu nedenle bazı şirketler rotalarını değiştirmek zorunda kaldı. En büyük on denizcilik şirketinden yedisi bölgedeki sevkiyatı durdurdu. Gemilerin Süveyş Kanalı'nı kullanmayacak olmaları sebebiyle gecikmelerin ve navlun ücretlerinde artışların yaşanacağı öngörülüyor.