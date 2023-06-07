İran'dan ABD'nin 'güç kullanma' tehdidine tepki

İran, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "Tahran'ın nükleer silah elde etme ihtimaline karşı tüm seçeneklerin masada olduğuna" dair açıklamasını, "ABD'nin diğer ülkelere karşı hukuka aykırı güç kullanma tehdidi" olarak niteledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın, Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) toplantısında, ülkesini hedef alan ifadelerine tepki gösterdi.

Blinken'ın "Tahran'ın nükleer silah elde etme ihtimaline karşı tüm seçeneklerin masada olduğuna" dair açıklamasına işaret eden Kenani, "ABD'nin diğer devletlere karşı güç kullanma tehdidi, başta Birleşmiş Milletler Tüzüğü olmak üzere uluslararası hukuka aykırıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Kenani, İran'ın bu tehditlere karşı "caydırıcılık kabiliyetini güçlendirmekten, haklarını ve güvenliğini korumaktan çekinmeyeceğini" ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 5 Haziran'da Washington'da düzenlenen AIPAC 2023 Politika Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "İsrail'in karşılaştığı en büyük tehdit İran rejimidir" ifadesini kullanmıştı.

Blinken, İran'ın nükleer programıyla ilgili diplomasi yolunu reddetmesi halinde "tüm seçeneklerin masada olduğunu" söylemişti. (AA)