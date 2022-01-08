İran'dan ABD'li komutanlara yaptırım kararı

İran, aralarında ABD Genelkurmay Başkanı Milley ve CENTCOM komutanı McKenzie Jr.'un da bulunduğu ABD'li yetkililer hakkında yaptırım kararı aldı.

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İran, onlarca ABD'li yetkili hakkında yaptırım kararı aldığını duyurdu.

İran'ın yaptırım uygulayacağı kişiler arasında ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Kenneth F. McKenzie Jr. de bulunuyor.

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