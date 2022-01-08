İran, onlarca ABD'li yetkili hakkında yaptırım kararı aldığını duyurdu.
İran'ın yaptırım uygulayacağı kişiler arasında ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Kenneth F. McKenzie Jr. de bulunuyor.
Kaya Emre Uzmay
Haber Merkezi
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
İran'dan ABD'li komutanlara yaptırım kararı
İran, aralarında ABD Genelkurmay Başkanı Milley ve CENTCOM komutanı McKenzie Jr.'un da bulunduğu ABD'li yetkililer hakkında yaptırım kararı aldı.
Dış Haberler
İran, onlarca ABD'li yetkili hakkında yaptırım kararı aldığını duyurdu.
İran'ın yaptırım uygulayacağı kişiler arasında ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Kenneth F. McKenzie Jr. de bulunuyor.