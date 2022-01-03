İran, Süleymani suikastiyle ilgili 125 isim belirledi: Adalete teslim edeceğiz

Tahran, Kasım Süleymani'nin suikastına karıştığından şüphelendiği, çoğu 45. ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin üyeleri olan 125 kişinin kimliğini tespit etti. İran'ın uluslararası ilişkilerden sorumlu yargı başkan yardımcısı Kazım Haribabadi, bu isimleri "adalete teslim etmek için" kararlı olduklarını belirtti.

Haribaabdi, "İran Cumhuriyeti'nin, suçun işlendiği ülke olarak Irak ile tüm failleri, sponsorları ve komplocuları tespit etmek ve adalete teslim etmek için işbirliği yapmaya kararlı olduğunu" söyledi.

IRNA'nın haberine göre İranlı yetkili, "General Süleymani, terörle mücadelenin bayraktarı olarak İran vatandaşıydı ve bu nedenle bu davayı [İran'ın] İslam Ceza Kanunu'na göre ele alacağız" dedi.

Bağdat soruşturma mahkemesi, Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında tutuklama emri çıkardı. Ancak Interpol, davanın sözde "siyasi" niteliğini öne sürerek İran'ın yardım talebini reddetti. Trump, Süleymani'yi öldürmesi hakkında defalarca övündü, onu bir "canavar" olarak nitelendirdi ve IŞİD'le mücadele eden Süleymani'nin eski El Kaide lideri Usame bin Ladin'den "daha büyük bir tehdit" olduğunu söyledi.

İsrail askeri istihbaratının eski şefi Tamir Hayman da geçen ay basına yaptığı ve İsrail istihbarat servislerinin cinayete doğrudan müdahil olduğunu kabul etmişti.

'Adil bir mahkemede yargılanmazlarsa Müslümanlar şehidimizin intikamını alacaktır'

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de Tahran'daki Büyük Mussala camisinde düzenlenen törende konuştu. Reisi, Trump ve ABD eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu işaret ederek "Trump ve Pompeo, General Süleymani'ye suikast suçundan adil bir mahkemede yargılanmazlarsa Müslümanlar şehidimizin intikamını alacaktır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı, generalin öldürülmesinin hem İran'a hem de ABD saldırısıyla egemenliğini ihlal etiiği Irak'a karşı bir suç olduğunu söyledi. Raeisi, "Sadece Irak'ın egemenliğini ihlal etmediniz, aynı zamanda sadece bir kişiyi değil, bir milleti de öldürdünüz" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Irak Haşdi Şabi İkinci Başkanı Ebu Mehdi el Mühendis'le 3 Ocak 2020’de Bağdat Havalimanı'nda insansız hava aracıyla öldürülmüştü. Suikast sonrasında dönemin ABD Başkanı Donald Trump saldırıyı üstlenmişti.

Suikasti takiben ABD'nin Irak'taki işgal üssüne füze saldırıları düzenlenmiş, Irak Parlamentosu ABD askerlerinin ülkeden defolması yönünde oy kullanmıştı.