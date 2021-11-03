İran'dan '29 Kasım'da nükleer müzakerelere devam' açıklaması

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri, Çarşamba günü Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora'yla yaptığı görüşmenin ardından sosyal medyadan İran nükleer anlaşması olarak da anılan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) müzakerelerinin 29 Kasım'da Avusturya'nın Viyana kentinde yeniden başlayacağını duyurdu.

Bagheri, Tahran'ın İran'a uygulanan "yasadışı ve insanlık dışı yaptırımların" kaldırılmasını isteyeceğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, ABD'nin İran Özel Elçisi Rob Malley'nin 29 Kasım görüşmelerine ABD katılımına liderlik etmek üzere atandığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, JCPOA ile uyumluluğa karşılıklı dönüş konusunda hızla bir anlaşmaya varabileceğinden emin olduğunu bildirdi.

Price, ABD'nin İran'ın "hızlı ve iyi niyetle" müzakereye hazır olmasını umduğunu da sözlerine ekledi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Şamhani, ABD "bazı garantiler vermeye" hazır olmadığı sürece müzakerelerin sonucunun "açık" olacağını söyledi.

Mayıs 2018'de, dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'yi JCPOA'dan çıkardı ve İran'a karşı aşırı saldırgan yaptırımları yeniden uygulamaya koydu. Bu adıma karşı Tahran da anlaşma kapsamındaki taahhütlerinden vazgeçti.

İki ülke arasındaki müzakereler Nisan ayında başladı, ancak Haziran ayında durdu.

ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere yaptırımlar kaldırılmadan önce İran'ın anlaşmaya dönmesi gerektiğini söylerken, Tahran, İran JCPOA taahhütlerini sürdürmeden önce Washington'dan yaptırımları kaldırmasını talep ediyor.