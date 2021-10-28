İran nükleer müzakerelere yeniden dönüyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakiri Kani, AB Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Enrique Mora ile Brüksel'de nükleer anlaşmaya yeniden dönülmesi için yapılan görüşmelerin yapıcı geçtiğini belirtti. İranlı bakan yardımcısı ülkesinin müzakerelere Kasım ayı sonuna kadar yeniden başlayacağını duyurdu.

İran 2015 tarihli nükleer anlaşma olan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın yeniden tam olarak uygulanması için, 2018'de anlaşmadan tek taraflı olarak çekilen ABD'nin ülkeye uygulamaya başladığı yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

Nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için anlaşmanın tarafları 6 ülke arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlatılan müzakerelerden somut bir sonuç çıkmamış, görüşmeler Haziran ayındaki İran seçimleri nedeniyle durmuştu. Müzakerelere ABD heyeti dolaylı olarak katılmıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri Kani dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada Brüksel'de Mora ile görüşmenin "ciddi ve yapıcı" geçtiğini kaydetti. Bakıri Kani "Kasım sonundan önce müzakerelere yeniden başlama konusunda anlaştık. Kesin tarih gelecek hafta içinde duyurulacak" dedi.

İranlı bakan yardımcısının dün Brüksel'de anlaşmanın Avrupalı tarafları Fransa, İngiltere ve Almanya tarafından yapılan görüşme önerisini reddettiği iddia edilmişti.