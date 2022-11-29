İran'da 'rejim aleyhinde propaganda yapmak' suçlamasıyla tutuklanan futbolcu serbest bırakıldı

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, geçen hafta tutuklanan Huzistan Fulad takımı futbolcusu Vurya Gafuri, kefaletle serbest kaldı. Haberde, "Vurya Gafuri, bu sabah savcılığa sevk edilerek son adli soruşturmanın ardından cezaevinden tahliye edildi" ifadelerine yer verildi.

İran'da Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan protestolar sırasında güvenlik güçlerinin müdahalelerini ve ülke yönetiminin tutumunu birçok kez eleştiren Gafuri, 24 Kasım'da "İran Milli Takımı'na hakaret ve rejim aleyhinde propaganda yapmak" suçlarından tutuklanmıştı.

Gafuri'nin tutuklanması ülkedeki spor camiasının tepkisini çekmişti.