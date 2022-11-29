İran: Ülke çapındaki gösterilerde 300'den fazla kişi yaşamını yitirdi

İran'dan yayın yapan Öğrenci Haber Ağı'na (SNN) göre, başkent Tahran'da konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ülkede yaklaşık iki buçuk aydır devam eden protestolar hakkında açıklamada bulundu.

Gösterilerin "rejim karşıtlarınca organize edildiğini ancak gösterilere katılan herkesin suçlanmaması gerektiğini" söyleyen Hacızade, "Ayaklanmalara aldananlar karşı devrimci değil, bizim çocuklarımız ve halkımızın bir parçasıdır" yorumunda bulundu.

Ülkedeki gençlerin "düşmanı tanımadığını" ileri süren Hacızade, gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin yetkili ağızdan ilk açıklamayı yaparak, "Düşmanı tanıtamadığımız için bu iki ayda 300'den fazla insan öldürüldü veya şehit oldu" ifadelerini kullandı.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan Mahsa Amini'nin yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 60'dan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), 22 Kasım'da yayımladığı raporda, Amini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 416 protestocunun öldüğünü bildirmişti. (AA)