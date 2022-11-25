İran'da Mahsa Amini protestoları devam ediyor

İran'da, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine 2 ay önce başlayan gösteriler bazı şehirlerde devam etti.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre İsfahan, Tahran, Meşhed, Kürdistan ve Elburz eyaletinin Kerec kentinde toplanan kalabalıklar yönetim karşıtı slogan atarak yürüyüş yaptı.

Tahran’ın Ekbatan bölgesinde toplanan kalabalık, caddede yürüyüş yaparak yönetim karşıtı slogan atarken Settar Han bölgesinde göstericiler yolda ateş yakıp protesto çağrısında bulundu.

Şehrin Narmek ve Çitger semtleri de protestolara sahne oldu.

Kürdistan eyaletine bağlı Kamyaran kentinde protestolarda hayatını kaybedenler için düzenlenen anmaya katılanlar, yönetim karşıtı sloganlar atarken İsfahan şehrinde toplanan kalabalık da sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı. (AA)