İran bir albayının Suriye'deki saldırıda yaşamını yitirdiğini duyurdu

İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Dairesi, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri'nde askeri danışman olarak Suriye'de görev yapan Albay Davut Caferi'nin Şam'a yakın bir yolda yol kenarında döşenen mayın sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Saldırıdan İsrail'i sorumlu tutan İran Devrim Muhafızları Ordusu karşılık verileceğini duyurdu.

İRNA'nın haberine göre yapılan açıklamada ''Dün sabah Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetlerinde askeri danışman olarak Suriye'de görev yapan Albay Davut Caferi, İsrail rejiminin kuklaları tarafından Şam'a yakın bir yol kenarına yerleştirilen bir mayın sonucu şehit edildi. Kuşkusuz sahte ve cani İsrail rejimi bu cinayetinin yanıtını alacaktır" denildi.