İran: Suriye'ye yönelik saldırılar uluslararası hukukun ihlali

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasir Kenani, Suriye’ye yönelik herhangi bir saldırı başlatmanın veya egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmenin uluslararası yasaların aleni ve kınanabilir bir ihlali olduğunu vurguladı.

SANA'nın haberine göre Kenani, bugün düzenlediği basın toplantısında sözkonusu açıklamayı Suriye’ye yönelik İsrail saldırılarıyla ilgili soruya cevaben yaptı.

Kenani'nin açıklamasında Türkiye'nin son olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlediği hava harekatını da kastedip etmediğiyse merak konusu oldu. Kenani aynı basın toplantısında ülkesinin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne düzenlediği harekatın ülkesinin sınırlarını korumaya yönelik olduğunu savundu.

İran Dışişleri Sözcüsü Kenani uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Suriye'ye dönük saldırılara sessiz kaldığını söyledi. Saldırılara kararlı ve caydırıcı tepkilerin gösterilmemesinin, Suriye topraklarına yönelik bu sürekli saldırganlığın nedenlerinden biri olduğunu ifade eden Kenani, uluslararası kuruluşlara, Birleşmiş Milletler’e ve Güvenlik Konseyi’ne İsrail'e ciddi tepki gösterme çağrısında bulundu.