'İran milli takımına hakaret ettiği' gerekçesiyle gözaltına alındı

İran medyası Huzistan Futbol Takımında oynayan Kürt futbolcu Wurya Gafuri'nin dün “İran milli takımına hakaret ettiği” ve “rejim karşıtı” propaganda yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.

Wurya Gafuri’nin Rojhılat’taki gösterilere destek verdiği, güvenlik güçlerinin halka ateş açmasını eleştirdiği ve en son İran milli takımına eleştiriler yaptığı, bu nedenle gözaltına alındığı tahmin ediliyor.

Wurya Gafuri’nin gözaltına alınması ardınan Huzistan Futbol Takımı Başkanı Hamidrıza Gerşasbi görevinden istifa etti.

Öte yandan Perspolis Futbol Takımının teknik direktörü Yahya Gulmuhammedi, Wurya Gafuri’nin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Rudaw'ın haberine göre, Wurya Gafuri’nin gözaltına alınmasına tepki gösterenler arasında İran’ın tanınmış futbolcusu Ali Karimi ve popçu Hossein Zaman da bulunuyor.