İran'da protestolar sürüyor: Bakan 'internet kesilebilir' dedi

İran'da ahlak polisi tarafından "İslami örtünme kuralları"na uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mehsa Emini'nin gözaltında ölümünün ardından başlayan protesto gösterileri devam ediyor.

İran Enformasyon ve Komünikasyon Teknolojisi Bakanı Issa Zarepour, İran'da internet erişiminin kesintiye uğrayabileceğini söyleyerek, "Güvenlik sorunları ve şu anda ülkede devam eden protestolar nedeniyle, internet kısıtlamalarına karar verilebilir ve uygulanabilir" dedi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise bugün katıldığı İran-Irak Savaşı anma etkinliğindeki konuşmasında Emini'nin ölümüne ve protesto gösterilerine doğrudan değinmedi ancak İranlılara "Batılı güçlerin aldatmacasına düşmemeleri" çağrısında bulundu.