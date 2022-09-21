İran'da Mehsa Emini için gösteriler yayılıyor: En az 3 kişi yaşamını yitirdi

İran’ın başkenti Tahran’da, İslami kurallara göre örtünmediği gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren 22 yaşındaki Jina (Mehsa) Emini için düzenlenen gösteriler ülke çapında yayılarak devam ediyor. İran'ın Kürdistan Eyaleti Valkisi Zareikuşa eyaletteki gösterilerde 3 kişinin "şüpheli şekilde" yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Kürdistan, Batı Azerbaycan, Kirmanşah, Elburz, Tahran, Gilan, Razavi Horasan, Yezd, Hürremabad, Senendec, Urumiye, Meşhed, Kirman, Mahabad, Divandere ve Bukan'da protestolar düzenlendi. Başkent Tahran'daki gösterilerde polis gözyaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.

Rudaw'ın haberine göre Urmiye'de düzenlenen protesto gösterisinde, 23 yaşındaki Ferzad Derviş güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Yerel kaynakların bildirdiğine göre Sakız kentinde de dün akşam düzenlenen gösterilerde Feridun Mahmudi isimli gösterici yaşamını yitirdi. Kirman şehrindeki gösterilerde ise genç bir kadın başından ağır şekilde yaralandı. Gösterilerin Maku'ye de sıçradığı ve çatışmaların yaşandığı bildiriliyor.

Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, Kürdistan Eyaleti Valisi İsmail Zareikuşa, eyaletin şehirlerinde düzenlenen gösterilerde 3 kişinin şüpheli şekilde öldüğünü açıkladı. Zareikuşa, 2 kişinin silahla öldürüldüğünü, bir kişinin ise ölüm nedeninin araştırıldığını belirtti. Vali Zareikuşa, silahlı kuvvetlerin, söz konusu 2 kişinin ölümüne neden olan türde bir silah kullanmadığını ileri sürdü.

Öte yandan İran'da muhalif medyaya yansıyan haberlerde ise gösterilerde 5 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Üniversitelerde protestolar

Başkent Tahran'da Pazartesi ve Salı günü bir dizi üniversitede de protesto gösterileri düzenlendi. Polis öğrencilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Tahran Valisi Muhsin Mansuri dün yaptığı açıklamada gözaltına alınanlar arasında yabancı ülke vatandaşlarının da olduğunu söyledi.

İstanbul'daki gösteriye polis saldırısı: Gözaltılar var

Öte yandan Türkiye'de de Emini için düzenlenen protestoya polis müdahale etti.

İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde dün akşam Emini için yapılmak istenen gösteride aralarında İranlıların da bulunduğu protestocular “Mehsa Emini” sloganları attı. Polisin saldırdığı eylemde İranlı kadın protestocular ile Türkiye vatandaşlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İran Emniyeti 'kalp krizi' dedi, baba reddetti

Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini, 16 Eylül'de yaşamını yitirdi.

Tahran Emniyet Müdürlüğü’nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, Emini'nin kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilerek kendisine yönelik herhangi bir fiziki temasın olmadığı savunuldu. Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan kamera kaydı görüntülerinde ise Emini olduğu belirtilen bir kadının giysisini görevli olduğu belirtilen bir kadının çektiği ve bir süre sonra Emini'nin başını tutarak yere düştüğü görülüyor.

Emini'nin babası ise kızının daha önceden bir rahatsızlığı olmadığını belirterek yayınlanan videonun olayların "edit edilmiş" bir versiyonunu yansıttığını söyledi. Baba Emini, kızının bacaklarında morluklar olduğunu kaydetti.

Tahran Emniyeti tarafından yayınlanan görüntülerde Emini'nin gözaltına alınış anı yer almadı:

Soruşturma başlatıldı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin talimatıyla, polis denetiminde yaşamını yitiren Mehsa Amini'nin ölümünün incelenmesi için soruşturma başlatıldı. Tahran Başsavcılığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde özel bir araştırma ve inceleme komitesi oluşturulurken, Tahran Adli Tıp Müdürlüğü ise Emini'nin ölüm nedeninin 3 hafta içerisinde kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.