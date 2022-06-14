İran'da patlama: 4'ü çocuk 8 kişi hayatını kaybetti

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen bir doğum günü kutlaması sırasında helyum gazının patlaması sonucu 4'ü çocuk toplam 8 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

İran’ın başkenti Tahran'ın Andişe bölgesinde bir kafede düzenlenen doğum günü kutlaması sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, aralarında 4 çocuğun bulunduğu toplam 8 kişi hayatını kaybetti.

İran Acil Servisler Sözcüsü Müçteba Halidi yaptığı açıklamada, "Saat 20.00'de bir kafede patlamanın meydana geldiği bilgisi bize ulaştı. Patlamanın doğum günü kutlaması sırasında balonları şişirmek için kullanılan helyum gazı nedeniyle meydana geldiği tespit edildi" dedi.

Halidi, “3 çocuk, 3 kadın ve bir erkek olay yerinde hayatını kaybederken henüz 3 yaşında olan bir çocuk da hastanede yaşamını yitirdi" ifadelerini kullandı. (İHA)

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