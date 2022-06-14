Yunanistan el koyduğu İran petrol tankerini serbest bıraktı

Yunanistan'ın el koyduğu İran petrol tankerinin serbest bırakıldığı duyuruldu.

Fars haber ajansının aktardığına göre, İran Limanlar ve Denizcilik Örgütü, bir Yunan mahkemesinin alıkonulan tankeri sahiplerine iade etme kararı aldığını ve Yunan makamlarının da bu karara uyduğunu belirtti.

İran ulusunun haklarını korumanın kırmızı çizgileri olduğunu iddia eden İran'ın Atina Büyükelçiliği ise tankerin serbest bırakılmasını "Allah'ın lütfuyla, tüm petrol sevkiyatı ülkemize iade edilecek" ifadeleriyle kutladı.

Yunanistan'ın İran petrol tankerine el koymasının ardından İran'ın Devrim Muhafızları birlikleri Basra Körfezi'nde iki Yunan gemisine el koymuş ve olay anına ait görüntüleri basına servis etmişti.

