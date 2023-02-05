İran'da Mahsa Amini protestolarının ardından bir kadın gazeteci daha tutuklandı

İran'da Mahsa Amini'nin cenaze törenini izledikten sonra tutuklanan kadın gazeteci Elahe Muhammedi'nin kendisi gibi gazeteci olan kız kardeşi Elnaz Muhammedi de tutuklandı.

Etemadonline'ın haberine göre; Hem Mihen gazetesi muhabiri Elnaz Muhammedi, ifade vermek için gittiği başkent Tahran'daki Evin Savcılığında tutuklandı.

Muhammedi'nin tutuklanma nedeni hakkında bilgi verilmezken, kız kardeşi Elahe Muhammedi de geçen yıl eylül ayında ölümüyle ülkede kitlesel gösterilere yol açan Mahsa Emini'nin cenaze törenini haberleştirmek için Sakkız kentine gitmiş sonrasında ise tutuklanmıştı.

İran Gazeteciler Sendikası, 11 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, Mahsa Amini gösterileriyle ilgili oldukları gerekçesiyle yaklaşık 70 gazetecinin gözaltına alındığını, bir kısmının serbest bırakılmasının ardından gözaltındaki gazeteci sayısının 28 olduğunu duyurmuştu. (AA)