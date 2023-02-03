Macron ve Netanyahu'dan 'İran'a karşı birlikte hareket etme' kararı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İran'a karşı beraber hareket etme kararı aldığı" belirtildi.

Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere dün, Fransa’nın başkenti Paris’e gelen Netanyahu'yu Elysee Sarayı'nda kabul etti.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron ve Netanyahu, dün akşam baş başa yemek yedi, İran ve Filistin başta olmak üzere bölgesel birçok konuyu ele aldı.

Macron, Filistin topraklarındaki halihazırdaki duruma ilişkin endişelerini Netanyahu'ya aktararak, Filistinli ve İsrailli siviller arasında can kayıplarına yol açan şiddet sarmalını körükleyecek faaliyetlerden kaçınılması gerektiğini hatırlattı.

Fransa'nın Mescid-i Aksa'nın tarihi statükosuna olan bağlılığını hatırlatan Macron, gelecekte bir "Filistin devleti ihtimalini" ve bölgedeki barış umutlarını baltalayan yasa dışı yerleşim faaliyetlerine karşı olduğunu Netanyahu'ya iletti.

'İran'ın Rusya'ya desteği yaptırımları artırır'

Macron ve Netanyahu, İran nükleer meselesini de ele aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı, İran'ın nükleer programında şeffaf olması gerektiğine dikkati çekerek, aksi takdirde bunun kaçınılmaz sonuçlarının olacağını söyledi.

Macron ve Netanyahu, "İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine ilişkin endişelerini" güçlü şekilde dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "İran'ın Ukrayna'daki Rus saldırganlığına verdiği desteğin İran'ı yaptırımlara maruz bırakacağını" kaydetti.

Macron ve Netanyahu, "İran'a karşı birlikte çalışma kararı" alırken, ülkeleri arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi ve ikili ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi arzularını aktardı.

Macron, Fransa'nın "İsrail'in güvenliğine sarsılmaz bağlılığını" yineledi.

İsrail-Fransa ilişkilerinin çok yönlü ele alındığı görüşmede, Macron, Netanyahu'ya "terörle mücadele"de Fransa'nın desteğini iletti. (AA)