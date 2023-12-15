İran'da kadınlara 'stadyum izni': 3 bin kadın derbiyi tribünden izledi

İran'da kadınlar, bir kez daha erkek futbol takımlarının maçlarını stadyumda izleme hakkını elde etti.

Stadyumları Açın adlı grup, sosyal medya hesabından Persepolis ve İstiklal arasında Tahran'daki Azadi Stadyumu'nda oynanan derbide kadınlar için 3 bin biletin satışa sunulduğunu açıkladı.

İran'da 1979 İslam Devrimi'nden bu yana kadınların çoğunlukla erkeklerin futbol maçlarına ve diğer spor etkinliklerine katılması yasak.

Son yıllarda bazı kadınlar belirli maçlara katılmış olsa da çok az taraftar bilet alabiliyor ve Ahlak Polisi'nin tacizine maruz kalıyordu.

Yıllar sonra tribünlere geri döndüler

Ülkede kadınlara yönelik futbol yasağı İstiklal Kulübü'nün forma rengi nedeniyle "Mavi Kız" olarak anılan Seher Hudayari'nin yasağa tepki olarak intihar etmesi sonrasında yumuşamıştı.

İstiklal takımının Mart 2019'da Asya Şampiyonlar Ligi'nde Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Ayn'la oynadığı futbol müsabakasını stadyumda izlemek için erkek kılığında stadyuma girmeye çalıştığı sırada gözaltına alınan Hudayari, daha sonra 6 ay hapse mahkum edilmişti. 2 Eylül 2019'da mahkemenin hapis kararına tepki olarak duruşmadan çıktıktan sonra kendisini ateşe veren Hudayari, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Bu olayın ertesinde ilk aşamada milli maçlarla sınırlı olmak kaydıyla kadınların futbol stadyumlarına alınmasına izin verilmişti.

FIFA uyarmıştı

FIFA başkanı Gianni Infantino, üç ay önce New York'ta İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile buluşmuş, ülkede kadın futbolunun gelişimi ve kadınların stadyumlarda yer alması hakkında ilerleme kaydettiklerini söylemişti.

İran'ın yaklaşık 40 yıldır süren kadınlara yönelik stadyum yasağını kaldırmaması halinde FIFA tarafından müsabakalardan men edilebileceği belirtiliyor.