İran Milli Takımı’ndan Mahsa Amini protestosu

İran’da polis tarafından öldürülen 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ardından tüm ülkede ve dünyada çeşitli protesto gösterileri düzenlenmeye başladı.

Ülkedeki ve dünyadaki protesto gösterileri şiddetini artırırken, İran Milli Futbol Takımı da protestocularla dayanışmada olduğunu gösteren bir hamle yaptı.

İran Futbol Federasyonu, tepkilerin şiddetini azaltmak için Senegal’le oynanacak maçın Avusturya’da seyircisiz şekilde oynatılmasını istedi. İranlı futbolcular, 1-1 biten maçtan önce kol kola girdi ve seremonide siyah montlarını çıkarmayarak formayı ve amblemi kapattı.

Bayer Leverkusen forması giyen İranlı forvet Sardar Azmoun, pazar günü sosyal medyada şu ifadelerle yaşananlara tepki gösterdi ve şunları söyledi:

“En kötü ihtimalle milli takımdan atılırım. Sorun değil. İranlı kadınların başındaki bir saç teli için bunu feda ederim. Bu hikaye silinmeyecek. Onlar istediklerini yapabilirler. Bu kadar kolay öldürdükleri için utanmalılar. Yaşasın İranlı kadınlar.”