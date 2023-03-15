İran’da ‘Çarşamba Suri’ kutlamaları: 26 ölü, 4 bin 368 yaralı

İran'da Hicri Şemsi takvime göre yeni yıldan (Newroz) önceki çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" (Kızıl Çarşamba) kutlamaları için yapılan hazırlıklarda, 26 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

İran Acil Durum Merkezi Başkanı Cafer Miadfer, kutlama ve protestolar sırasında 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 368 kişinin yaralandığını bildirildi. Ölümlü kazaların çoğunun Tahran, Tebriz, Hamedan, Urmiye, Kazvin ve Fars eyaletlerinde yaşandığını dile getiren Miadfer, yaralanma olaylarında bu yıl, geçen yıla göre yüzde 22 oranında artış yaşandığını kaydetti.

Protestolar, kutlamalarda da devam etti

Kutlamalar sırasında, protestocular hükümet karşıtı sloganlarla sokağa çıktı. Protestolarda, “Kadın, yaşam, özgürlük” sloganları atılırken Zencan kentinde Kasım Süleymani'nin posteri de ateşe verildi. Senendec ve Sakkız kentlerinde ise "Hamaney'e ölüm" sloganları duyuldu. Sakkız'da polis, eylemcilere göz yaşartıcı gaz ile saldırdı.

'Kızıl Çarşamba' nedir?

Farsça "Çarşamba Suri" ya da Kürtçe "Çarşema Sor" olarak bilinen Kızıl Çarşamba kutlamaları, Newroz’dan önceki son çarşamba yapılıyor. Bu aynı zamanda İran takvimine göre yılın son çarşambası oluyor. İran takvimine göre yeni yıl 21 Mart’ta başlıyor. Kutlamalar yakılan 7 ateş üzerinden şarkılar eşliğinde atlayarak gerçekleşiyor. 'Çarşamba Suri' kutlamalarında özellikle çocuklar ve gençler, yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişekler patlatıyor ve maytaplar yakıyor. (AA)