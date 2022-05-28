İran'da bir askere daha suikast: Binbaşı öldürüldü

Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Ahmed Tahiri tarafından yapılan açıklamaya göre, dün gece Binbaşı Abbas Rah Encam'ın aracına İranşehr-Delgan yolu üzerinde seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Saldırıda İranlı binbaşının hayatını kaybettiğini, araçta bulunan eşinin de yaralandığını aktaran Tahiri, olay sonrasında kaçan saldırganlar için özel ekiplerce yakalama çalışmalarının başlatıldığını aktardı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, detayların yakın zamanda kamuoyuyla da paylaşılacağı açıklandı.

İran Devrim Muhafızları'ndan Albay Hassan Seyyid Hodayi, 22 Mayıs'ta Tahran'da aracında uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti. İran devlet yetkilileri, saldırıdan İsrail'i sorumlu tutmuştu.