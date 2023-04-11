İran'da başörtüsü zorunluluğuna uymayanlar yargılanacak

Başörtüsü zorunluluğuna uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini'nin katledilmesinin ardından protestoların başladığı İran'da, başörtüsü zorunluluğuna uymayanların yargılanacağı açıklandı.

Tahran Milletvekili Muhammed İsmail Kevseri, 15 Nisan'dan itibaren başörtüsü kuralını ihlal edenlerin önce uyarılacağını, durumun tekrarlanması durumunda da bu kişilerin yargı önüne çıkarılacağını söyledi. Kevseri, bu uygulamanın "tamamen yasal" olduğunu ileri sürdü.

İran Emniyet Müdürlüğü cadde ve sokaklarda zorunlu başörtüsü ve kıyafet kurallarına uymayan kadınların kimliğini tespit edecek akıllı kamera sisteminin kullanılacağını açıklamıştı.

Kadınlar zorunlu başörtüsüne direniyor

22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "kıyafet kurallarına uymadığı" için "ahlak polisi" tarafından gözaltına alındıktan sonra ölümüyle başlayan süreçte, giderek daha fazla kadın İslam Cumhuriyeti'nin kıyafet kanunlarını protesto ederek başörtüsü takmayı reddediyor.

Amini'nin ölümü sonrası ülkede geniş çaplı protesto gösterileri başlamış, polis şiddet kullanarak protestolara müdahale etmişti.

Kadınlar, tutuklanma riskiyle karşı karşıya olmalarına rağmen yine de halka açık mekanlarda başörtüsüne karşı direnişini sürdürüyor.