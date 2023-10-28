İran'da 'ahlak polisinin' darp ettiği iddia edilen 16 yaşındaki Geravand yaşamını yitirdi

İran'ın başkenti Tahran'da başörtüsü takmadığı gerekçesiyle metroda 'ahlak polisi' tarafından saldırıya uğradığı iddia edilen ve 6 gün önce beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki Armita Geravand yaşamını yitirdi.

Reuters'ın İran Devlet Ajansı IRNA'dan aktardığına göre IRNA'nın haberinde, "(Geravand) maalesef beyin hasarı sonrası komaya girmişti. Birkaç dakika önce öldü" ifadelerine yer verildi.

Metroda fenalaştığı görüntüler ortaya çıkan Geravand, 4 Ekim'de hastaneye kaldırlmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Hengaw, ‘polis saldırısı’ demişti

Mahsa Amini'nin de saçı gözüktüğü için ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan 3 gün sonra yaşamını yitirmesini dünyaya duyuran Norveç merkezli insan hakları örgütü Hengaw, aynı gün yaptığı açıklamada Geravand'ın, ‘örtünme kurallarına uymadığı için’ ağır fiziksel saldırıya uğradığını belirtmişti.

Haberler üzerine sosyal medyada birtakım videolar da yayınlanmaya başlamış, sosyal medyada yer alan görüntülerde Geravand'ın başka yolcular tarafından trenden indirildiği ve fenalaşarak hareketsiz kaldığı gözüküyor.

Rejim medyası ‘kaza’ demişti

İran rejimine yakın devlet medyası ise Geravand'ın kan basıncının düşmesinin ardından bayıldığını ve tren vagonunun yan tarafına çarptığını öne sürmüştü.

Hükümetin resmi haber ajansı Fars, Geravand'ın ailesiyle yapılan bir röportaj yayınlamıştı. Röportajda aile, kızlarının saldırıya uğramadığını söylemişti. Geravand'ın babası “Tüm videoları izledik ve olayın kaza olduğu bizim için kanıtlandı. İnsanlardan çocuğumuzun iyileşmesi için dua etmelerini istiyoruz” demişti.