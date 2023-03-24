İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem: 82 yaralı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İran'ın Batı Azerbaycan eyaleti bölgesindeki Hoy kenti olan 5,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, sosyal medyada sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.

Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 29 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

Batı Azerbaycan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Emir Abbas Caferi yaptığı açıklamada, meydana gelen depremden aynı eyalete bağlı Salmas kentinin de etkilendiğini söyleyerek, “Her iki kentte de bazı binalar ve köylerdeki evler hasar gördü” ifadelerini kullandı.

Depremde yaralananların hastaneye sevk edildiğini belirten Caferi, “Depremde 82 kişi yaralandı. Yaralılardan 70’i ayakta tedavi edilirken, 12’sinin ise hastaneye yatışı gerçekleşti ve tedavileri devam ediyor” dedi. (AA)