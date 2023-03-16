İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem: Van'da da hissedildi

İran'ın Khoy kentinde saat 14.47'de bir deprem meydana geldi.
Van'da da hissedilen depremin büyüklüğü 5,3 olarak açıklandı.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem Van'ın Başkale ilçesine 69,44 km uzaklıktaki Khoy'da meydana geldi.
Depremin derinliği 15,25 km olarak bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 16, 2023
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Büyüklük:5.3 (Mw)
Yer:Khoy, West Azarbaijan (İran) - [69.44 km] Başkale (Van)
Tarih:2023-03-16
Saat:14:47:13 TSİ
Enlem:38.476 N
Boylam:45.21 E
Derinlik:15.25 km
Detay:https://t.co/Cix9OkQLBE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi