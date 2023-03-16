İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem: Van'da da hissedildi

İran'ın Khoy kentinde 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi.

Haber Merkezi

İran'ın Khoy kentinde saat 14.47'de bir deprem meydana geldi.

Van'da da hissedilen depremin büyüklüğü 5,3 olarak açıklandı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem Van'ın Başkale ilçesine 69,44 km uzaklıktaki Khoy'da meydana geldi.

Depremin derinliği 15,25 km olarak bildirildi.

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