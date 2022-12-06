İran'da 5 kişiye daha idam cezası

İran'da Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolarda, 3 Kasım'da bir güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili görülen davada yargılanan 16 kişiden 5'i idama mahkum edildi.

İran devlet televizyonuna göre, İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenledi.

Tahran yakınlarındaki Kerec kentinde 3 Kasım'daki gösteriler sırasında güvenlik güçlerine yönelik saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis gücü Besic'in bir mensubunun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 16 kişinin yargılandığı davanın sonuçlandığını aktaran Setayeşi, "Sanıklardan 5'i, güvenlik görevlilerine saldırıda bulunmak ve kamu düzenini bozmak suretiyle yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak suçundan idama mahkum edildi" diye konuştu.

Mahkemenin aynı davada yargılanan diğer 11 sanığı ise "uzun süreli hapis" cezalarına mahkum ettiğini belirten Setayeşi, sanıklardan 3'ünün 18 yaşının altında olduğunu aktardı.

Yargı Erki Sözcüsü, mahkemenin kararlarına itiraz yolunun açık olduğu ve temyiz edilebileceğini sözlerine ekledi. (AA)