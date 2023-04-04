İran'da 20 kız öğrenci daha okulda zehirlendi

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Doğu Azerbaycan Acil Durum Merkezi Başkanı Asgar Caferi, "Tebriz'in Bagmişeh bölgesindeki bir okulda 15 yaşında 20 öğrenci solunum zorluğu ve nefes darlığı şikayetiyle Sina Hastanesine kaldırıldı" dedi.

İranlı yetkili, öğrencilerin genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda toplu zehirlenme vakaları yaşanıyor.

Öğrencilerde solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor. Şu ana kadar 238 okulda 5 binden fazla öğrenci zehirlendi. (AA)