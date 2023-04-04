Rusya'dan NATO'ya uyarı: Karşı önlemler alma mecburiyetindeyiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya’nın üye olacak olmasıyla NATO’nun genişlemesini "Rusya’nın güvenliğine ve ulusal çıkarlarına yönelik bir saldırı" olarak gördüklerini belirtti ve gerekli görmeleri halinde bu genişlemeye karşı kendi önlemlerini alabileceklerini kaydetti.

Sputnik'in aktardığı haber göre Kremlin Sözcüsü Peskov, Finlandiya’nın beklenen NATO üyeliği sorulunca, bu üyeliği "gerilimi tırmandırma" olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Peskov, “NATO’nun genişlemesi, güvenliğimize ve Rusya’nın ulusal çıkarlarına yönelik bir saldırı. Bunu bu şekilde algılıyoruz ve bu durum, bizi güvenliğimizi sağlamak adına taktik ve stratejik karşı önlemler alma mecburiyetinde bırakıyor” dedi.