İran yerli üretim roketini uzaya fırlattı

İran, yerli malı roketi 'Zülcenah'ı önceden belirlenmiş araştırma hedefleri doğrultusunda başarılı bir şekilde fırlattı. Zülcenah yörünge altı uydu taşıyıcısı olarak kullanılmak üzere tasarlandı. Söz konusu fırlatma ikinci atılan Zülcenah oldu.

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatami, Zülcenah'ın bir atılım olduğunu ve İran'ın bilimsel gücünü kanıtladığını söyledi.

İlk kez geçtiğimiz yıl Şubat ayında test edilen Zülcenah, katı yakıtlı motorulu 66 tonluk kuvvet veya 725 kN itme kuvveti üreten bir rokek. İran'ın başka bir roketi olan 1.590 kN'ye kadar itme gücü üreten dört sıvı yakıtlı motor kullanan Simurg'sa Zülcenah'tan daha kuvvetli olamasıyla öne çıkıyor. Bu fark nedeniyle, katı yakıtlı Zülcenah, Simurg'un düşük dünya yörüngesine taşıyabileceği 350 kg'a karşılık ancak 220 kg'a kadar yük kaldırabiliyor.

İtkideki iki kat farklılığa rağmen, Zülcenah sadece yüzde 37 daha az yük taşıyabiliyor.

İran, Ocak ayında da başka bir Simurg roketini test etmiş ve roketin yeteri hıza ulaşamaması nedeniyle uydunun yörüngeye yerleşme görevi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.