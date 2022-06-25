İran: Önümüzdeki günlerde nükleer müzakereleri sürdürmeye hazırız

AB Dış Politika Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği resmi ziyaret sırasında İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Emir Abdullahiyan, ''Bugün İran ve Avrupa Birliği arasındak kapsamlı işbirliği konsunda uzun ama olumlu görüşmeler yaptık. İran İslam Cumhuriyeti, dış politika dünya ile dengeli ilişkilerden yanadır. Avrupa kıtası bize göre önemlidir ve AB üyesi veya üyesi olmayan ülkelerle ilişkilerin ilerletilmesi önceliğimizdir'' dedi.

Viyana'daki nükleer müzakere ilişkin de konuşan Emir Abdullahiyan, İran ve diğer tarafların yaptırımların kaldırılması için yürütülen müzakerelerin devam etmesi meselesinin bugün görüşmede ele alındığını kaydetti.

'Özellikle ABD'nin bu defa gerçekçi bir yaklaşımla taahhütlerini ifa etmesini umuyoruz'

Abdullahiyan şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Borrell benden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu kararı sonrası çıkmazın nasıl aşılabileceğini sordu. Ben de İran'ın her zaman müzakere rotasına sıcak baktığını ifade etti. AB Dış Politika Temsilcisi Borrell ile İran'ın talepleri hakkında geniş ve derin görüşmeler gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde Viyana Müzakerelerini sürdürmeye hazırız ve İran halkının ekonomik çıkarı, hükümet için önem arzediyor. Özellikle ABD'nin bu defa gerçekçi bir yaklaşımla taahhütlerini ifa etmesini umuyoruz."

Borrell: Viyana Müzakereleri tekrar başlayacak

Josep Borrell'se basın toplantısında yaptığı açıklamada, ''Ziyaretimin asıl amacı, Nükleer Anlaşma çıkmazını aşmak ve tansiyonu düşürmeye çalışmaktı" dedi. Borrell, ''Nükleer Anlaşma müzakerelerinin önümüzdeki günlerde ve hızlıca kaldığı yerden devam etmesi kararını aldık'' diye belirtti.

Borrell konuşmasını devamında şu ifadelere yer verdi:

"Biz Nükleer Anlaşma Koordinatörü olarak Mart ayında tekliflerde bulunduk ve İran ile ABD'nin yanıtlaması gereken bir dizi soru vardı ve bu soruların cevaplanması için müzakereleri durdurma kararı aldık, ancak bu durdurulma döneminin 3 ay olmasını öngörmüyorduk. Bugün müzakereler tekrar başlatılmalı ve buna da Tahran ile Washington karar vermelidir.

Ziyaretimden sonra Viyana Müzakereleri başlayacak ve ekibim orada yer alacak. Nükleer Anlaşmanın canlanması tüm dünya için önemlidir, zira Şubat ayından beri başka bir dünyada yaşıyoruz ve Urrayna ile Rusya arasında başlayan savaş ortamında bu tarihi anlaşmanın sonuçlanması büyük önem taşıyor."