İran, nükleer tesisinde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na ait kameraları kapattı

İran Atom Enerjisi Kurumu (AEOI) bugün yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) "düşmanca davranışlarına yanıt olarak" nükleer tesisinde bulunan iki adet kamerayı kapattığını duyurdu.

Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, AEOI yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'ın iyiniyetini gözardı ettiği ve Tahran hükümetinin gönüllü hareketlerini taahhütlerin bir parçası gibi değerlendirdiği belirtildi. AEOI, bu nedenlerle Çevrimiçi Zenginleştirme Monitörü'nün ve nükleer tesislerdeki akış ölçerlerin çevrimdışı duruma getirildiğini açıkladı.

Güvenlik kameralarının bir kısmına erişim devam edecek

İran Atom Enerjisi Kurumu bu duruma rağmen, IAEA'nın güvenlik kameralarının yüzde 80'inin güvenlik anlaşması kapsamında İran'ın taahhütleri dahilinde olduğunu ve operasyonlara devam etmek için erişimlerinin devam edileceğini de belirtti.

İran Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü Behruz Kamalvandi devlet televizyonuna verdiği demeçte, "IAEA makul olmayan davranışlar sergilerken İran işbirliği yapamaz. Kurumun aklını başına toplamasını ve İran ile işbirliği içinde yanıt vermesini umuyoruz" dedi.

İran'a karşılık gelebilir

İran'ın kararı, IAEA'nın toplantısında değerlendirilmeye alınacak. Reuters'ın iddiasına göre İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD tarafından hazırlanan, İran'ın teşkilatla işbirliğini durdurmakla suçlayan karşıt bir karar onaylanabilir.