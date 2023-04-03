İran ve Azerbaycan'dan karşılıklı nota

İran'ın Azerbaycan'a 'İran aleyhine yayınların önlenmesi' için nota vermesinin ardından Azerbaycan da aynı gerekçeyle İran'a nota verdiğini duyurdu.

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, İran'ın Azerbaycan'a "İran aleyhine yayınların önlenmesi" için nota verdiğini, Azerbaycan'ın da aynı gerekçeyle İran'a yanıt verdiğini duyurdu.

Hacızade yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi'nin bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Musevi'ye, "İran'ın notasındaki Azerbaycan basınıyla ilgili hususların objektif olmadığının belirtildiğini" ifade eden Hacızade, "kendisine Azerbaycan'ın yanıt notasının yanı sıra İran basınında Azerbaycan aleyhine yayınlanan birtakım yazıların listesinin de sunulduğunu" kaydetti.

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