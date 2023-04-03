ABD Akdeniz'deki uçak gemisini Suriye kıyılarına yaklaştırdı

ABD'nin Akdeniz'deki USS George W. H. Bush uçak gemisi, Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik saldırıların ardından Suriye kıyılarına yakın bölgeye konumlandırıldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında "İran Devrim Muhafızları'yla ilişkili grupların Suriye'de konuşlu kuvvetlerimize saldırılarını artırdıklarını gördük ve tedbir olarak uçak gemisini daha yakın bir bölgeye çektik" dedi.

AA muhabirinin, geminin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye kıyılarına yaklaştığını hatırlatarak, geminin konumunun ve görev süresinin değiştirilip değiştirilmediğini sorması üzerine Singh, geminin konumunun Suriye kıyılarına daha yakın olacak şekilde değiştirildiğini ve görev süresinin uzatıldığını bildirdi.

Singh, altı aylık görev süresi biten geminin Akdeniz'de daha ne kadar kalacağına ilişkin soruya ise yanıt vermedi.

AA muhabirinin, bu geminin İran'a yönelik olası bir askeri operasyonun parçası olarak bölgede tutulmadığını kesin bir dille teyit edip etmeyeceği sorusuna ise Singh, "Bu askerlerimize yönelik saldırılarla alakalı ve buna verdiğimiz bir karşılıktır" yanıtını verdi.