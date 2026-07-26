İran: Ukrayna ticari gemimize Avrupa’yı savaşa çekmek için İsrail talimatıyla saldırdı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Ukrayna'nın Avrupa'yı savaşa çekmek amacıyla İsrail'in talimatıyla Hazar Denizi'nde bir İran ticaret gemisine saldırdığını söyledi.

Irakçi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Zelenskiy İran’a ait bir ticari gemiye saldırarak bir denizciyi öldürdü. Bu, Avrupa'yı kendi savaşına çekmek için İsrail'in talimatıyla yapılmış, BM Şartı'nın açık bir ihlalidir" ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergev Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna tarafından hedef alınan İran gemisi hakkında konuştuğunu belirtti.

'Cevapsız kalmayacak'

Saldırıya tepki gösteren Irakçi, şunları kaydetti:

Zelenskiy, bir İran ticaret gemisine saldırarak bir denizciyi öldürdü. Bu, İsrail'in Avrupa'yı kendi savaşına çekmek amacıyla yaptırdığı, Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlalidir. AB Yüksek Temsilcisi Kallas ve Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığım görüşmelerde, Kiev'deki 'asalak' yönetimin yaptığı bu eylemin cevapsız kalmayacağını açıkça ifade ettim.”

Lavrov: Rusya ile İran'ın ticaret yollarına bir tehdit

Öte yandan Irakçi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesinde de Ukrayna’nın Hazar Denizi'nde İran’a ait bir ticaret gemisine yönelik saldırısını Birleşmiş Miletler Şartı’nın ihlali ve “tehlikeli bir macera” olarak değerlendirerek ülkesinin ulusal çıkarlarını koruyacağını bildirdi.

Lavrov da söz konusu saldırıyı kınayarak, Ukrayna’nın girişiminin Rusya ile İran’ın ticaret yollarına yönelik bir tehdit olduğunu dile getirdi ve Ukrayna’nın konuyla ilgili hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

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