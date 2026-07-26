İran basını duyurdu: Hürmüz Boğazı’nda petrol tankeri mayına çarptı, patlama yaşandı

Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapmaya çalışan ve İran'ın belirlediği rotadan sapan bir geminin mayına çarpması sonucu patlama yaşandığı belirtildi.

Olay İran’ın Press TV, Mehr ve Tasnim haber ajanslarının haberlerine yansıdı.

Press TV’nin İran'ın haber kuruluşu Defa Press’e dayandırdığı haberine göre Pazar günü Hürmüz Boğazı’nda İranlı yetkililer tarafından belirlenen bir nakliye rotasından sapan bir petrol tankeri deniz mayınına çarptı ve gemide patlama yaşandı.

Olayın İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun boğazdan "yasadışı geçiş yapmaya çalışan” 6 gemiyi durdurmasının ardından yaşandığı kaydedildi.

İran haber kuruluşu Defa Press, Pazar günü tankerin, İran tarafından Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiler için belirlenen rotadan saptıktan sonra bir deniz mayınına çarptığını bildirdi.

Haberde gemi "kuralları ihlal eden tanker" olarak nitelendirildi ve İranlı yetkililerin daha önce, belirlenen koridordan sapan gemilerin sonuçlarından sorumlu tutulacağı konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi.

Haberde geminin kimliği, sahipliği veya varış yeri hakkında bilgi verilmedi, can kaybı veya çevresel hasar olup olmadığı belirtilmedi.

Ayrıca, İran devlet televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması'nın, İran tarafından yönetilen "izinsiz ve belirlenmiş nakliye rotasının dışında" Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 6 gemiyi son 24 saat içinde durdurduğunu bildirdi.

Yayın kuruluşuna göre, Devrim Muhafızları deniz kuvvetleri gemileri durdurmadan önce uyarı ateşi açarak, rotalarını değiştirene kadar yolculuklarına devam etmelerini engelledi.

İran Devrim Muhafızları tarafından dün yapılan bir açıklamada da Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçiş girişiminde bulunan 4 geminin durdurulduğu belirtilmişti.

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