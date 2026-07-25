İran: Ukrayna Hazar Denizi'nde ticaret gemimize saldırdı

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi, Ukrayna ve İran’daki çatışma alanlarını resmi olarak birbirine bağlamış, önümüzdeki dönemde her iki savaşın da körükleneceği mesajını vermişti.

Henüz zirve sürerken ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'dan İran'a yeni bir saldırı dalgasının emrini verdi. ABD ordusu iki haftadan uzun süredir İran'ı bombalıyor. Buna karşılık İran'ın yaptığı misilleme saldırılarında Rusya'nın payı olduğu iddiası Batı medyasında genişçe işleniyor.

Aynı süreçte, daha fazla silah ve para sözü verilen Ukrayna, Karadeniz'deki saldırılarını artırdı.

Ve iki cephe dün bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde ülkelerine ait ticaret gemisine yönelik saldırı düzenlediğini ve bir denizcinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlığın yayımladığı bildiride, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait ticaret gemisine yönelik düzenlediği ve bir denizcinin hayatını kaybettiği saldırının Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlali anlamına geldiği ve Ukrayna'nın İran'a yönelik düşmanlığının bir göstergesi olduğu belirtilirken, söz konusu saldırının şiddetle kınandığı ifade edildi.

Bildiride ayrıca, Ukrayna çevresinde yer alan ülkelerin bu saldırıya karşı tavır alması gerektiği vurgulandı.

'Zelenskiy'nin maceracılığından Ukrayna sorumlu olacak'

İran'ın uluslararası hukuk gereği meşru müdafaa hakkının olduğu hatırlatılan bildiride, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "maceracılığının" doğuracağı sonuçtan yine Ukrayna'nın sorumlu olacağı uyarısında bulunuldu.

Zelenskiy, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemiler ile bir savaş gemisinin uzun menzilli saldırılarla hedef alındığını açıklamıştı.

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