İran: Suudi Arabistan'la ilişkilerin yeniden başlaması Orta Doğu'da olumlu bir hava yarattı

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'la varılan anlaşmaya ilişkin açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "İran ile Suudi Arabistan arasında yapılan anlaşma bölgede olumlu bir hava yarattı" dedi.

Suudi Arabistan'dan bir heyetin cumartesi günü İran'a geldiğini hatırlatan Kenani, "Bu heyet, Tahran'daki büyükelçilik ve Meşhed'deki başkonsolosluğun yeniden açılmasıyla ilgili çalışmalar yürütüyor" diye konuştu. Bu çerçevede İran'dan bir heyetin de gelecek günlerde Suudi Arabistan'a gideceğini paylaşan Kenani, söz konusu heyetin büyükelçilik, başkonsolosluk ve İslam İşbirliği Teşkilatındaki temsilciliğin yeniden faaliyete başlamasıyla ilgili çalışmalar yürüteceğini kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle de ilişkilerde ilerleme kaydedildiğini de bildirdi..

İran ve Suudi Arabistan ilişkileri: Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çin'in başkenti Pekin'de 6 Nisan'da bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

Tahran-Riyad arasında 7 yıl aradan sonra dışişleri bakanları düzeyindeki ilk resmi görüşme sonrasında yayımlanan ortak bildiride iki ülkenin işbirliğini her alanda genişletme konusunda anlaştığı belirtilmişti.