İran, Suriye'nin Halep kentine uçuşları yeniden başlatıyor 

İran'ın Mahan Air havayolu şirketinin 7 Şubat tarihinden itibaren Suriye'nin Halep kentine uçuşlarını yeniden başlatacağı açıklandı.

İran-Suriye Ortak Ticaret Odası Halkla İlişkiler Birimi, Tahran'dan Suriye'nin Halep kentine uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu. Açıklamaya göre, İran'ın Mahan Air havayolu şirketi 7 Şubat tarihinden itibaren Halep uçuşlarına yeniden başlayacak. Halep'in Suriye'nin ikinci büyük kenti olduğuna dikkat çekilen açıklamada, uçuşların başlamasıyla İran ve Suriye arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin daha da gelişeceği belirtildi.

ABD'nin Suriye’ye asker ve mühimmat taşımakla suçladığı Mahan Air 2011 yılından beri ABD’nin yaptırım uyguladığı İranlı şirketler arasında yer alıyor.