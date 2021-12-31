Bir ülke daha Suriye'deki büyükelçilik binasına geri döndü

Suriye'ye karşı 2011'de başlayan kuşatma ve onu takiben yabancı işgaller ve cihatçı akışıyla birlikte Körfez ülkeleri Şam'daki elçilik binalarını kapatma yoluna gitmişti.

2012'de Şam'ı 'tanımamaya' başlayan Bahreyn, uzun süre sonra ilk defa bir Şam Büyükelçisi atadı.

Bahreyn'in resmi haber ajansı BNA tarafından dün servis edilen haberde Vahit Mübarek Seyyar'ın Şam'a Bahreyn'in Suriye'deki diplomatik misyonunun başına 'Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi' unvanıyla atandığı belirtildi.

Geçen ay, 2018 yılının sonlarında Şam'daki diplomatik misyonunu yeniden açan BAE'yi diğer Arap ülkeleri takip etmişti.

Abu Dabi, Suriye ordusunun cihatçılara karşı bir dizi önemli askeri zafer kazanmasının takiben Şam ile yeniden ilişki kurmaya başladı.