İran sınırına 64 kilometrelik duvar örülüyor

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van’ın Çaldıran ilçesinde sınıra yapılan duvardaki son durumu yerinde inceledi.

Valiliğin sitesinden yapılan resmi açıklamada, duvar çalışmasına ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye, İran'la 560 kilometrelik sınır hattından gelebilecek tehditleri önlemek için hudut hatlarını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda İran sınırında hudut güvenliğinin artırılması amacıyla Van'ın İran'la olan 64 kilometrelik sınırında güvenlik duvarı inşa ediliyor.

Gözetleme kuleleri kameralarla donatılacak ve hendeklerle desteklenecek duvar sayesinde her türlü terör, kaçakçılık ve yasa dışı geçişlerin önüne geçilecek.

Aynı zamanda güvenlik duvarı güzergahında paralel yapılacak yolda sınır birlikleri sürekli devriye atarak sınırı gözetim altında tutacak."

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, 64 kilometrelik modüler duvar inşaatının devam ettiğini belirtti.

Şu ana kadar 3,5 kilometrelik duvarın tamamlandığını ifade eden Vali Bilmez, “3 etapta da kazı ve dolgu çalışmaları yapılmaktadır. Mayın temizleme çalışmaları da kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Duvarın yanında sınırlar için iki yıldır hendek kazıyoruz. Yaklaşık 4 metre olan hendek kazılıyor ve bu hendeklerin girişine jiletli tel çekilmektedir. Şu ana kadar 110 kilometrelik bir hendek kazımı yapıldı. Yıl sonuna kadar da 160 kilometreye kadar uzatacağız. Sınırımızda 58 gözetleme ve 45 de haberleşme kulesi yapılmaktadır. Kulelerde termal kamera, radar ve algılayıcı kule sistemi bulunmaktadır. Bir de atış kontrol sistemi monte edilecek. Bunlar da yılsonunda kadar devreye alınacak” diye konuştu.

Göç sonrası asker takviyesi

Göç baskısının artması üzerine kara kuvvetlerinin bölgeye iki keşif, iki de komando bölüğü ve zırhlı araçlar takviye ettiğini söyleyen Vali Bilmez, “İçişleri Bakanlığımız 35 özel harekat timimizi 50 zırhlı araçla sınır hattında görevlendirdi. 500'ü Çaldıran'da, 250'si de Saray bölgesinde görev yapacak. Ayrıca burada sınır hattının hemen gerisinde sürekli devriye gezen, nöbet tutan 3 bölük, bir tabur komando görevlendirildi. Onlarda yaklaşık 400 kişi ve zırhlı araçlarla birlikte ikinci hatta görev alacak. Ayrıca 200 korucu da bu hatta görevlendirildi. Aynı zamanda sınırlar için İHA ve SİHA'lardan da 24 saat esasına göre yararlanıyoruz” şeklinde konuştu.