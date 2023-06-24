İran: Rusya'da hukukun üstünlüğünü destekliyoruz

İran, Wagner grubunun Rus ordusuna isyanının ülkenin iç meselesi olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İran, Rusya Federasyonu'nda hukukun üstünlüğünü desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Wagner grubunun Rostov'un ardından Voronej'de de görüldüğüne dair haberler yapılmıştı. (AA)