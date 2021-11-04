İran petrol gemisine el koymaya çalışan ABD'yi önlediği görüntüleri yayınladı

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ABD’nin Umman Denizi’nde 25 Ekim tarihinde İran’a ait bir petrol gemisine el koymaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını duyurmuştu.

Pentagon olayı reddederken, İran Devrim Muhafızları 25 Ekim'deki olaya ilişkin bir video yayınladı.

İran dün yaptığı açıklamada ABD’nin, İran’ın petrol sevkıyatı için kullandığı petrol gemisine el koyduğunu ve petrolün ikinci bir gemiye nakli sırasında İran Deniz Kuvvetleri’nin olaya müdahale ettiğini bildirmişti. Deniz Kuvvetlerinin, petrolün yüklendiği 2. gemiye havadan operasyon gerçekleştirdiği ve kontrolü ele geçirerek gemiyi İran sularına çektiği ifade edilmişti. İran devlet televizyonu, ABD’nin birkaç helikopter ve savaş gemisi ile petrol taşıyan gemiyi takip ettiğini ancak geminin İran sularına girmesiyle ABD güçlerinin geri çekildiğini duyurmuştu.

'Gemiye el koyan İran' iddiasında bulunan ABD'den 'sadece gözlemledik' açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise İran'ın iddiasının "gerçek dışı" olduğunu ileri sürdü. Pentagon Sözcüsü John Kirby gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine "İran'ın iddialarını gördüm. Bunlar kesinlikle ve tamamen yanlış ve gerçek dışı" dedi.

Kirby Ekim ayı sonunda Umman Denizi'nde bir ticari gemiye "yasa dışı olarak el koyan ve gemiye çıkanın İran güçleri olduğunu ve ABD güçlerininse durumu gözlemlediğini" ileri sürdü.

Olayın hiçbir aşamasında ABD güçlerinin gemiyi geri alma ya da İran güçleri ile karşı karşıya gelme girişiminde bulunmadıklarını iddia eden Pentagon Sözcüsü, "İran'ın eylemleri uluslararası hukukun açık bir ihlali. Serbest özgürlüğünü ve serbest ticaret akışını baltalıyor. El koyma sadece İran tarafından yapıldı" ifadelerini kullandı.

İran Petrol Bakanı: İhracatta kararlı olduğumuzu görünce korsanlığa giriştiler

Öte yandan İran Petrol Bakanı Cevad Uci, İran Devrim Muhafızları'na başarılı operasyonları nedeniyle kutladı. Uci ABD'nin İran'ı hedef alan yaptırımlarına karşın ülkesinin petrol ihracatında kararlı olduğunu söyledi ve bunu fark eden "İran'ın düşmanları"nın korsanlık eylemine giriştiklerini dile getirdi.