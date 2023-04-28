İran kaza yapan petrol tankerine el koydu

ABD Deniz Kuvvetleri, İran’ın Umman Körfezi’nde Marshall Adaları bandıralı bir petrol tankerine el koyduğunu açıkladı.

İran devlet medyasında yer alan habere göre, İran ordusu Umman Körfezi’nden bir İran teknesiyle çarpışan ve mürettebatın yaralanmasına neden olan tankere el koydu. Ordu’dan yapılan açıklamada, “Çarpışma sonucu mürettebattan iki kişi kaybolurken birkaç kişi de yaralandı” denildi.

Gemiye yargı kararıyla "uluslararası denizcilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle" el konulduğu ve İran kıyılarına çekildiği belirtildi.

VOA'nın haberine göre tanker Chevron şirketi adına taşıma yapan bir gemiydi ve son olarak Kuveyt’e demirlemişti. Geminin bir sonraki rotasının Meksika Körfezi’nde Houston limanı olduğu belirtiliyor. Geminin işletmecisi olarak görünen Türk şirketi Genel Denizcilik Nakliyatı A.Ş’den de henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Deniz Kuvvetleri’nin durumu takip etmek için bölgeye P-8 Posedion tipi hava devriye uçağını bölgeye sevk ettiği belirtildi.