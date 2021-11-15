İran Kadın Milli Futbol Takımı'nda erkek kaleci iddiası

Ürdün Futbol Federasyonu İran Kadın Milli Takımının kalecisinin erkek olduğu iddiasıyla FIFA'ya şikayette bulundu.

Haber Merkezi

AFC Kadınlar Asya Kupası'nda İran ile Ürdün arasında oynanan müsabaka sonrası Ürdün Futbol Federasyonu (JFA), İran Kadın Milli Takım kalecisinin erkek olduğunu iddia etti.

JFA, İranlı oyuncunun cinsiyetini doğrulanmasını talep ederek FIFA'ya şikayette bulundu.

Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı Ali Bin Al-Hussein, sosyal medya hesabından şikayet mektubunu paylaşarak, “Eğer bir oyuncunun oynamasının uygunluğu konusunda şüphe varsa derhal soruşturma açılmalıdır. Bu konuda FIFA'yı göreve davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

25 Eylül'de oynanan karşılaşma golsüz sona ermiş ancak İran, Ürdün'ü penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek 2022 AFC Kadınlar Asya Kupası'na katılma hakkı elde etmişti. (İHA)

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