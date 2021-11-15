Çavuşoğlu Tahran'da: 'Türkiye ve İran'da sonuç odaklı hükümetler var'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'ın başkenti Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu "İran'a yönelik tek taraflı yaptırımların yanlış olduğunu tüm platformlarda söylüyoruz" dedi.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin konutuna geçen hafta yapılan saldırıyı kınadıklarını da belirten Çavuşoğlu, İran'da ve Türkiye'de "sonuç alıcı hükümetler" olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu "Türkiye'de sonuç odaklı hükümet var, İran'da da sonuç odaklı bir hükümet var. Sadece bir araya gelmek için değil ilişkilerimize de yeniden bir ivme kazandırmamız için bu ziyareti ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısını gerçekleştirmek istiyoruz. İmzalamamız gereken anlaşmalar var" dedi.

Afganistan'daki son durumla ilgili ise Çavuşoğlu, "Afganistan'da, herkesi kucaklayan bir hükümetin kurulması arzumuz" ifadelerini kullandı.