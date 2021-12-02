İran ile Taliban arasında çatışma çıktı, 'yanlış anlaşılma' açıklaması geldi

İran sınır güçleri ile Taliban güçleri arasında çıkan çatışmayı doğrulayan İran Dışişleri Bakanlığı olayın "yanlış anlaşılma"dan kaynaklandığını bildirdi.

İran'ın Tasnim Haber Ajansı dün Afganistan'ın Nimruz vilayeti yakınlarındaki Şegalek bölgesinde bulunan İranlı çiftçilere sınır ihlali gerekçesiyle Taliban tarafından ateş açıldığını duyurdu.

Çatışmaların sona erdiği ve İran'ın Taliban ile konuyu görüştüğü belirtilen haberde, Taliban'ın bir İran sınır kampını ele geçirdiği iddiasınınsa gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Afgan Tolo News'ün haberine göre Taliban Sözcüsü Bilal Kerimi de çatışmaların sona erdiğini belirtti ancak olaya ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade olayı doğrulayarak çatışmanın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtti. Sınır kapısındaki kısa süreli çatışmanın son bulduğunu söyleyen Hatipzade, “Bugün Afganistan ile sınır bölgesi olan Sistan eyaletinde yanlış anlaşılmadan kaynaklı yaşanan çatışmalar her iki tarafın soğukkanlılığı ile kontrol altına alındı ve son buldu” dedi.