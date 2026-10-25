İran: Hürmüz Boğazı'nın yönetimi eskisi gibi olmayacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, bölgede yaşanan savaşların güvenlik koşullarını değiştirdiğini belirterek, "Hürmüz Boğazı'nın yönetimi eskisi gibi olmayacak" dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Irakçi, başkent Tahran'da Şehit Kemal Harrazi Belge ve Müze Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son bir buçuk yılda bölgede yaşanan savaşların "bir dönüm noktası" olduğunu ve güvenlik koşullarını değiştirdiğini söyleyen Irakçi, şu ifadeleri kullandı:

"Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi eskisi gibi olmayacak. Boğazdaki geçiş güzergahları ve yönetim şekli ve yeni koşullar Umman ile istişareler çerçevesinde yeniden ele alınacak. Müzakere ettiğimiz hususlar var ve bunlar devam edecek."

Ülkelerin işbirliğini geliştirerek kendi güvenliklerini sağlamaya çalışmasının doğru bir yaklaşım olduğunu belirten Irakçi, ABD gibi yabancı güçlerin varlığının bölgeye güvensizlikten başka bir şey getirmediğini söyledi.

Bölgenin herhangi bir noktasındaki olayın etkilerinin yerel düzeyle sınırlı kalmadığını ve diğer bölgeleri de etkilediğini vurgulayan Irakçi, ABD ile yürütülen dolaylı görüşmelerde savaşın tüm cephelerde sona ermesi gerektiğini dile getirdiklerini aktardı.

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Tekrar yeni bir savaş söylentilerinin gündeme geldiğine işaret eden Irakçi, kendisinin savaşı değil savaş sonrasını düşündüğünü söyledi.

Irakçi, İran'a yönelik yeni bir saldırıda önceki savaşlardan farklı bir sonuç elde edilemeyeceğini dile getirdi.

Basra Körfezi'ndeki tüm ülkelerle ilişkilerinin olduğunu belirten Irakçi, bölgede yeni bir güvenlik yapısına dair ortak bir yaklaşıma ve ortak bir mutabakata ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Irakçi, bölgedeki krizlerden kurtulmanın, istikrar ve barışın tek yolunun bu olduğunu ifade etti.

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