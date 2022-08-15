İran hükümeti Salman Rüşdi'ye yapılan saldırıdan dolayı Rüşdi'yi suçladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanaani gazetecilere verdiği brifingde "ABD'de Salman Rüşdi'ye yönelik saldırı olayında kendisi ve destekçileri dışında kimsenin suçlamayı hak ettiğini düşünmüyoruz. Kimsenin İran'ı bu konuda suçlamaya hakkı yok." dedi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Saldırıyla herhangi bir bağlantımız olduğunu kategorik olarak reddediyoruz. Kimsenin İran İslam Cumhuriyeti'ni suçlamaya hakkı yok" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Rüşdi'nin oğlu Zafer Rüşdi yaptığı açıklamada, yazarın durumunun kritik olduğunu, ancak "mizah anlayışını koruduğunu" söyledi. Zafer Rüşdi, "Cuma günkü saldırının ardından babamın durumu kritik, hastanede kapsamlı bir şekilde tedavi görüyor. Dün ventilatörden çıkarıldığı ve birkaç kelime söyleyebildiği için son derece rahatladık” dedi.

Zafer Rüşdi, "Hayatını değiştiren yaraları ağır olsa da, her zamanki alıngan ve meydan okuyan mizah anlayışı bozulmadan kalıyor.” diye ekledi.

Ne olmuştu?

Salman Rüşdi Cuma günü ABD'nin New York eyaletinde, Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için kürsüye çıktığı sırada 24 yaşındaki New Jerseyli Hadi Matar'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Yazarın menajeri Andrew Wylie, Cuma akşamı New York Times'a yaptığı açıklamada, “Salman muhtemelen bir gözünü kaybedecek; kolundaki sinirler kopmuştu; ve karaciğeri bıçaklandı ve hasar gördü.” demişti.

Biri boynundan olmak üzere 10'dan fazla bıçak darbesi alan Rüşdi, UPMC Hamot Surgery Center Hastanesi'ne helikopterle kaldırılarak ameliyata alınmıştı. Matar, savunmasında suçsuz olduğunu öne sürmüştü.

1989 yılında, İran’ın dini lideri Ayetullah Humeyni, Salman Rüşdi’yi "Şeytan Ayetleri"ni (1988) yazdığı için 'ölüm cezası'na çarptırmıştı. İran'daki bir vakıf da Rüşdi'nin öldürülmesi karşılığında 3 milyon doların üzerinde bir ödül teklif etmişti.